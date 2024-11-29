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Администрация президента поставила «Единой России» задачу сохранить позиции в Госдуме

«Единой России» поставили задачу достичь 55% на выборах в Госдуму в 2026 году

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Максим Блинов/РИА Новости

Администрация президента России поставила политическим вице-губернаторам со всех российских регионов установки на выборы в Госдуму в 2026 году. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник, который находился на семинаре для заместителей губернаторов по внутренней политике в мастерской управления «Сенеж».

Отмечается, что поставленной задачей стало сохранение конституционного большинство партии «Единая Россия» в парламенте.

«Поставлен конкретный показатель на 2026 год. Установка — обеспечить 55% «за» партию власти при явке 55%», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, в 2021 году на выборах в Госдуму «Единая Россия» получила 49,8%. При этом явка составила 51,7%.

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