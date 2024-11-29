В России начали строить дороги из телефонов и телевизоров

Дороги в России начали строить из отходов от мобильных телефонов и телевизоров. Об этом говорится в альбоме технологий по утилизации отходов от использования товаров, разработанном Российским экологическим оператором (РЭО), передает газета «Известия».

«Из старых мобильников и ТВ можно не только извлечь драгоценные компоненты вроде золота, но и вторичное сырье для дорожного строительства», — рассказал глава РЭО Денис Буцаев.

Он добавил, что утилизация отходов мобильных телефонов и телевизоров имеет большой потенциал развития в России.

Так, основой для дорожного покрытия становятся пластиковые корпуса мобильных телефонов, а также стекло жидкокристаллических телевизоров. Как отметили в РЭО, материалы измельчают, после чего перерабатывают и отправляют на дорожно-строительные заводы.

Буцаев отметил, что те дорогостоящие металлы, которые используются в создании смартфонов, экстрагируются, обрабатываются, дополнительно очищаются, после чего поступают на промпредприятия.

До этого американские ученые из Корнеллского и Принстонского университетов предложили новый метод переработки черного и цветного пластиков с помощью солнечного света или белых светодиодов. По словам экспертов, необходимо использование света для разложения пластика на химически полезные материалы, которые позднее можно преобразовать в новые продукты.

Ранее в России нашли способ проложить надежные дороги в лесах.