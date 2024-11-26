В России нашли способ проложить надежные дороги в лесах

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали метод строительства более прочных дорог для перевозки леса из районов его заготовки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

По словам специалистов, пути для подъезда техники, вывоза древесины и контроля состояния лесных массивов подвергаются повышенной нагрузке из-за движения тяжелых машин и автопоездов.

Команда изучила перспективы прокладки лесных дорог с использованием геосинтетических оболочек. Последние представляют собой листы из полимерного материала, похожего на ткань. Их укладывают между слоями стройматериала. Оболочки мешают просадке дорожного полотна, что позволяет ему выдерживать больше веса по сравнению с обычной грунтовкой.

Политехники исследовали влияние ширины и толщины оболочки из щебня на осадку. С помощью компьютерной модели, в которой воспроизводилась нагрузка, провели две серии расчетов с толщиной 0,2 и 0,4 метра с разной шириной.

«Оказалось, что напряженно-деформированное состояние геосинтетического материала существенно зависит от этих показателей: чтобы покрытие сохраняло свои механические свойства, ширина должна быть больше толщины в 6-8 раз. В случае, если этот показатель равен 4 и меньше, покрытие теряет устойчивость к нагрузке веса колес», — отметил доцент кафедры автомобильных дорог и мостов ПНИПУ, кандидат технических наук Владимир Клевеко.

Исследователи отметили, что применение геосинтетических оболочек в строительстве лесных дорог представляет собой перспективное направление для снижения затрат на вывозку древесины и повышения прочности дорожного покрытия.

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