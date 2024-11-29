В Новосибирской области внук-наркоман напал с ножом на своих дедушку и бабушку

В Новосибирской области осудили мужчину, который напал с ножом на своих дедушку и бабушку. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Согласно материалам дела, в марте этого года 23-летний житель Коченевского района поссорился со своими пожилыми родственниками. В тот момент молодой человек находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что и явилось причиной бытового конфликта.

Дедушка и бабушка упрекнули внука в аморальном поведении и злоупотреблении спиртными напитками, в ответ мужчина схватился за нож. Сначала он ранил им 70-летнюю женщину, а затем изрезал 72-летнего мужчину. Пенсионеры оказали нападавшему активное сопротивление и выжили.

За это в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, его также осудили за хранение каннабиса без цели сбыта. Суд отправил фигуранта за решетку на 9,5 года и ограничил его в свободе еще на 1 год. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Таиланде мать посадила в клетку взрослого сына-наркомана с игровой зависимостью.