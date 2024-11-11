Мать посадила в клетку взрослого сына-наркомана с игровой зависимостью

В Таиланде женщина заперла своего сына-наркомана в клетке и пригласила к себе домой зрителей. Об этом сообщает Pattaya Mail.

Как пишут тайские СМИ, 64-летняя жительница провинции Бурирам пошла на крайние меры, чтобы остановить 42-летнего сына от употребления наркотиков и игромании. Он угрожал матери, которая регулярно упрекала его, и тогда женщина построила клетку в одной из комнат, оборудовав ее камерами видеонаблюдения. Она заперла в ней сына, предоставив ему только еду и основные удобства, а затем пригласила журналистов посмотреть на свою работу.

«Я просто хочу, чтобы он выздоровел. Я буду кормить его и давать ему спать, вот и все», — заявила она.

Узнав о происходящем, полиция не стала возбуждать дело в отношении женщины, а власти Таиланда пообещали ей, что обеспечат ее сыну уход на высшем уровне и отправят его в реабилитационный центр. Однако родительница была уверена, что тот снова совершит преступление, поэтому отказалась. Тем не менее органы здравоохранения Бурирама договорились о переводе мужчины в психиатрическую больницу для профессионального лечения.

Ранее мужчина напал на отца, который отказался дать ему деньги на наркотики.