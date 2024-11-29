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Малайзийца публично высекут за то, что он остался наедине с чужой женой

Mothership: в Малайзии мужчину высекут палкой за посещение дома чужой женщины

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Berita Harian Online

Мужчину в Малайзии публично высекут палкой за то, что он остался наедине с женщиной, которая не является его женой, пишет Mothership.

Малайзиец Мохд Аффенди Аванг по решению шариатского суда будет публично выпорот после того, как был пойман в доме с 52-летней женщиной, с которой не имел брачных или семейных связей. Сообщается, что процедура наказания пройдет в мечети, и на ней смогут присутствовать лишь 70 человек.

Обвиняемый, вдовец и отец пятерых детей, ранее уже понес наказание за аналогичные преступления, сообщают местные СМИ. Это событие станет первым случаем публичной порки палками для мужчины в его городе, что подчеркивает строгость местных законов, уточняют местные жители.

Ранее в Малайзии мать оставила детей дома на 2 дня и попала в тюрьму. Сама женщина, работающая массажисткой, пояснила свое длительное отсутствие необходимостью выполнять рабочие обязанности.

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