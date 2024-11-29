В Малайзии мать оставила детей дома на 2 дня и попала в тюрьму

В Малайзии мать двоих детей приговорили к тюремному заключению из-за того, что она оставила их одних дома на два дня, пишет World of Buzz.

Местные СМИ сообщают, что 41-летняя женщина была приговорена к месяцу тюремного заключения после того, как признала себя виновной в пренебрежении заботой о своих двух сыновьях, одному из которых исполнилось 14 месяцев.

О поступке женщины стало известно, когда местный житель сообщил, что шестилетний мальчик и его младший брат были заперты в доме, а их мать не возвращалась в течение двух дней.

Сама малайзийка, работающая массажисткой, пояснила свое длительное отсутствие необходимостью выполнять рабочие обязанности. Однако расследование доказало, что ее решение оставить детей без присмотра ставило их жизни под угрозу.

Заместитель государственного прокурора Мухаммад Хайруликрам Хайруддин отметил, что назначение строгого наказания не просто необходимо, но и «должно послужить уроком другим родителям».

Ранее трехметровый питон проломил крышу в доме семьи и упал на диван.