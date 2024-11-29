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Железнодорожник изнасиловал пассажирку электрички в Оренбургской области

Железнодорожник изнасиловал пассажирку в электричке под Оренбургом

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Центральное МСУТ СКР

В Оренбургской области железнодорожник изнасиловал пассажирку электрички. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального СУ СКР на транспорте.

Инцидент произошел ночью 27 ноября в момент стоянки поезда на станции Медногорск. По данным ведомства, 37-летний житель Оренбуржья, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, надругался над незнакомкой, предварительно несколько раз ее ударив по разным частям тела.

«В вагоне №9 совершил изнасилование, вину свою полностью признаю, в содеянном раскаиваюсь», — заявил он следователю на допросе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, во время следствия он будет находиться под стражей.

Ранее мигрант пытался изнасиловать россиянку, но не смог и надругался над ее шестилетней дочерью.

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