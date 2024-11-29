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Россиянка, отлупившая соседку тазом, заработала уголовный срок

Жительница Оренбурга, отлупившая соседку тазом, получила уголовный срок

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Центральный районный суд Оренбурга признал местную жительницу, которая избила соседку тазом, виновной по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, в мае 2024 года подсудимая поссорилась с соседкой. Конфликт перерос в открытое столкновение: одна из женщин схватила пластмассовый таз и начала избивать другую. Потерпевшая, пытаясь защититься от ударов, сломала руку — ей она прикрывала голову, в которую целилась агрессор. Также после инцидента женщина зафиксировала в больнице раны и кровоподтеки по всему телу.

В ходе заседания подсудимая раскаялась, принесла извинения и примирилась с соседкой.

«Суд признал ее виновной и назначил ей с учетом личности, всех смягчающих наказание обстоятельств, отягчающего обстоятельства, наказание в виде лишения свободы на срок один год. Назначенное наказание в виде лишения свободы суд постановил считать условным, установив испытательный срок в один год», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее житель Новотроицка дал кулаком в глаз навязчивому соседу и заработал штраф.

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