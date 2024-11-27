Россиянин объяснил, зачем поставил соседу синяк под глазом

В Оренбургской области общение между соседями закончилось делом, которое рассматривал суд. Об этом сообщили в пресс-службе судебного участка №2 Новотроицка.

Согласно материалам дела, в сентябре 2024 года один из местных жителей избил другого на почве личной неприязни: потерпевший получил от соседа кулаком в глаз. Агрессор свою вину признал и раскаялся. Во время разбирательства мужчина пояснил, что потерпевший вел себя слишком навязчиво. По его словам, тот постоянно приставал с разговорами к его жене и детям, приходил к его семье домой без предупреждения и надоедал своим присутствием.

В отношении нарушителя составили административный протокол по статье «Побои», мировой судья обязал его выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

До этого в Новосибирске дорожный конфликт у дома закончился дракой соседей — его сняли на камеру очевидцы.

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