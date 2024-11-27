Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин объяснил, зачем поставил соседу синяк под глазом

Житель Новотроицка дал кулаком в глаз навязчивому соседу и заработал штраф

close
Shutterstock/evgeniykleymenov

В Оренбургской области общение между соседями закончилось делом, которое рассматривал суд. Об этом сообщили в пресс-службе судебного участка №2 Новотроицка.

Согласно материалам дела, в сентябре 2024 года один из местных жителей избил другого на почве личной неприязни: потерпевший получил от соседа кулаком в глаз. Агрессор свою вину признал и раскаялся. Во время разбирательства мужчина пояснил, что потерпевший вел себя слишком навязчиво. По его словам, тот постоянно приставал с разговорами к его жене и детям, приходил к его семье домой без предупреждения и надоедал своим присутствием.

В отношении нарушителя составили административный протокол по статье «Побои», мировой судья обязал его выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

До этого в Новосибирске дорожный конфликт у дома закончился дракой соседей — его сняли на камеру очевидцы.

Ранее в Подмосковье водители подрались, когда не смогли разъехаться во дворе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами