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Неаполитанец прикинулся слепым и накопил на ипотеку

Today: неаполитанец 20 лет прикидывался слепым и накопил на ипотеку

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miroha141/Shutterstock/FOTODOM

Житель итальянского Неаполя 20 лет притворялся слепым и сумел накопить на ипотеку, получая пособие по инвалидности. Об этом пишет издание Today.

«В течение 20 лет лжеслепой получал с помощью жены пенсию по инвалидности, собрав сумму, превышающую €120 тысяч. Мошенничество, обнаруженное в провинции Неаполь финансовой полицией Торре-Аннунциата, привело к конфискации», — говорится в публикации.

По данным следствия, с 2004 года мужчина получал пособие по инвалидности, при этом он был слабовидящим, а не полностью слепым, что идет вразрез с требованиями при выплатах пенсии по абсолютной слепоте. Незаконно полученная пенсия по инвалидности в течение многих лет использовалась подозреваемым для оплаты ипотеки, взятой его женой на покупку дома.

Следствие установило, что подозреваемый вел вполне нормальную жизнь, не нуждаясь в особой поддержке. На предоставленных видеоматериалах, снятых финансистами, можно увидеть, что мужчина может ходить и переходить дорогу без посторонней помощи, несмотря на интенсивное автомобильное движение, а также несет сумки с покупками и открывает дверь дома ключами.

В настоящее время супружеская пара находится под следствием по подозрению в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах с целью получения государственных средств.

15 ноября полиция Санкт-Петербурга задержала 51-летнего помощника военного комиссара и его 38-летнюю жену по делу о мошеннической схеме, заключавшейся в трудоустройстве фиктивных военных и подписании от их имени контрактов с Минобороны РФ.

Ранее следователи изучили дело о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны.

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