В УрФО опровергли данные об увольнении SMM-сотрудников из-за ошибки в посте

Сообщения об увольнении сотрудников из-за ошибки в социальной сети полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе аппарата полпредства.

«Полпредство не комментирует слухи, но аппарат полпреда продолжает работу в штатном режиме. Никаких кадровых решений не планируется», — сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые Telegram-каналы сообщили, что полпред в полном составе уволил команду SMM-менеджеров, ведущих его социальные сети, из-за подписи в одном из постов в соцсетях, на которой ключевая область федерального округа была названа Екатеринбургской, а не Свердловской. Скриншоты с ошибкой распространились в социальных сетях. Отмечалось, что Жога планировал нанять более профессиональных SMM-специалистов.

До этого в США арестовали блогершу Марлену Велес, которая похвасталась в соцсетях украденными из магазина вещами. Один из ее подписчиков анонимно сообщил полицейским про аккаунт Марлены в соцсетях, где она хвасталась «уловом».

Ранее в соцсетях раскритиковали беременную блогершу, живущую в одной комнате с 6 детьми.