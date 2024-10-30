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В соцсетях раскритиковали беременную блогершу, живущую в одной комнате с 6 детьми

NDTV: беременную блогершу из США осудили за то, что она живет в одной комнате с 6 детьми

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jenkinsresiliencecrew/TikTok

Пользователи соцсетей раскритиковали беременную блогершу из США, которая живет в одной комнате с шестью детьми, пишет NDTV. Люди считают, что матери стоит задуматься об улучшении жилищных условий.

Женщина столкнулась с критикой после публикации видео, в котором она показывает свою жизнь с мужем и шестью детьми в одной комнате. В ролике блогерша демонстрирует, как она переставляет мебель и готовится к рождению седьмого ребенка.

«Когда у вас одна спальня и 6 человек, спальня становится важнее кухни», — добавила многодетная мать.

Пользователи сети стали высказывать свое недовольство, отметив, что в то время как в доме есть несколько телевизоров и PlayStation 5, дети спят на поролоновых подушках на полу. Некоторые комментаторы предостерегли, что такая ситуация может угрожать благополучию несовершеннолетних, попросив органы опеки вмешаться в ситуацию.

«Матери должно быть стыдно», — уверены люди.

В ответ на критику женщина призвала подписчиков сделать ее более популярной, что скажется на финансовом состоянии семьи.

Ранее в соцсетях осудили мать, разрешившую ребенку гулять по самолету во время долгого рейса.

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