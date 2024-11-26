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Блогерша похвасталась в соцсетях вещами, которые украла в магазине, и была арестована

Daily Star: блогершу из США арестовали после того, как она похвасталась украденными вещами

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Police Department

В США арестовали блогершу, которая похвасталась в соцсетях украденными из магазина вещами, пишет Daily Star.

Марлена Велес, проживающая во Флориде, была арестована по обвинению в краже из магазина товаров на сумму $500. Согласно информации полиции, 22-летняя американка похитила 16 предметов, среди которых были вещи для дома и одежда. Полицейские рассмотрели записи с камер наблюдения и опубликовали снимок подозреваемой в социальных сетях, рассчитывая, что общественность поможет в ее идентификации.

В результате один из ее подписчиков анонимно сообщил полицейским про аккаунт Марлены в соцсетях, где она хвасталась «уловом».

«Она фактически сама себя оговорила. Социальные сети стали неожиданной подсказкой, которая ускорила ее идентификацию и арест», — прокомментировал ситуацию представитель полиции Кейп-Корал офицер Райли Картер.

Данная ситуация также вскрыла прошлые правонарушения Велес, в том числе угон автомобиля в 2019 году. Несмотря на популярность в социальных сетях, полицейские подчеркнули, что это не избавит ее от ответственности, если вина будет доказана.

Ранее в соцсетях раскритиковали беременную блогершу, живущую в одной комнате с 6 детьми.

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