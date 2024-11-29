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Британка дарит своим детям подарки на Рождество из мусорных баков, чтобы оплатить маникюр

The Sun: британка ради экономии дарит детям подарки, найденные в мусорных баках

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Shutterstock

Британка дарит своим детям подарки на Рождество из мусорных баков, чтобы на сэкономленные деньги побаловать себя, пишет The Sun.

Донна, 40-летняя мать шестерых детей, рассказала, что дарит им подарки, которые находит на улице или в благотворительных магазинах. Женщина объяснила, что сэкономленные в течение года деньги она тратит на себя, например, на оплату маникюра.

Однако Донна жалуется, что из-за своего подхода она часто сталкивается с критикой со стороны других родителей, которые считают ее практику неправильной. Но, по ее мнению, более разумный подход к рождественским расходам может помочь многим родителям насладиться праздниками, не влезая в долги.

Донна начала использовать такие методы в 2014 году, став матерью-одиночкой и столкнувшись с финансовыми трудностями. С тех пор ей удалось реализовать свои идеи и подготовить детям подарки, используя находчивость и усердие. Она продолжает каждый год отслеживать свои расходы и находить самые выгодные предложения.

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