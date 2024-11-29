Британка дарит своим детям подарки на Рождество из мусорных баков, чтобы оплатить маникюр

Британка дарит своим детям подарки на Рождество из мусорных баков, чтобы на сэкономленные деньги побаловать себя, пишет The Sun.

Донна, 40-летняя мать шестерых детей, рассказала, что дарит им подарки, которые находит на улице или в благотворительных магазинах. Женщина объяснила, что сэкономленные в течение года деньги она тратит на себя, например, на оплату маникюра.

Однако Донна жалуется, что из-за своего подхода она часто сталкивается с критикой со стороны других родителей, которые считают ее практику неправильной. Но, по ее мнению, более разумный подход к рождественским расходам может помочь многим родителям насладиться праздниками, не влезая в долги.

Донна начала использовать такие методы в 2014 году, став матерью-одиночкой и столкнувшись с финансовыми трудностями. С тех пор ей удалось реализовать свои идеи и подготовить детям подарки, используя находчивость и усердие. Она продолжает каждый год отслеживать свои расходы и находить самые выгодные предложения.

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