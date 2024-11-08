Женщина помыла искусственную елку и удивила соцсети количеством грязи на ней

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Британка помыла искусственную рождественскую елку и удивила пользователей соцсетей количеством грязи на ней, пишет The Sun.

Таня Бентли Уора вызвала бурное обсуждение среди пользователей, поделившись видео о том, как чистит свою искусственную рождественскую елку. На кадрах видно, как вода постепенно становится коричневой от количества грязи.

«Да сколько же в ней пыли?» — удивляется британка, комментируя процесс.

Многие зрители удивились масштабам загрязнения и признались, что никогда не задумывались о необходимости чистить свои елки. Другие же опасаются повторять опыт Тани, боясь испортить главный рождественский атрибут.

Некоторые люди добавили, что чистят искусственную елку каждый год, но протирают ее влажными салфетками.

Ранее 103-летнюю рождественскую елку продали за $4000. Дерево было привезено в семейный дом бывшей владелицы Дороти Грант в 1920 году, когда женщине было восемь лет.