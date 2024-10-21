Суд приговорил продюсера к 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ

Басманный суд в Москве приговорил продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом) к 8,5 года колонии общего режима за фейки о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Приговор за «Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти» был вынесен заочно. После освобождения Роднянскому будет запрещено в течение 4 лет администрировать интернет-ресурсы в РФ.

При этом первоначально прокуратура требовала осудить Роднянского на 9,5 лет лишения свободы.

23 сентября суд в Москве арестовал имущество продюсера Роднянского по делу о фейках о ВС РФ.

Минюст признал Роднянского иноагентом в октябре 2022 года. Медиаменеджер был создателем телеканала «1+1», а также возглавлял корпорацию «СТС Медиа». Он работал продюсером фильмов «9-я рота» (2005), «Питер FM» (2006), «Обитаемый остров» (2008 год), а также фильмов Андрея Звягинцева «Левиафан» (2015) и «Нелюбовь» (2017 год).

Ранее Роднянский заявил об отказе от работы в России и съемок фильмов на русском языке.