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Пьяный мужчина пытался изнасиловать экс-возлюбленную и изрезал ее пожилую мать в Ноябрьске

В Ноябрьске мужчина пытался изнасиловать экс-возлюбленную и изрезал ее мать

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Shutterstock

В Ноябрьске пьяный мужчина пытался изнасиловать бывшую избранницу и порезал ее пожилую мать ножом. Об этом сообщает nur24.ru.

По информации издания, уроженец Тюмени в состоянии алкогольного опьянения ворвался в квартиру, где проживала его экс-возлюбленная и ее пожилая мать. Мужчина стал угрожать физическим устранением и попытался изнасиловать бывшую избранницу, однако за девушку заступилась родительница.

Тогда агрессор взял нож и не менее семи раз ударил пожилую женщину лезвием в грудь. Однако матери с дочерью все же удалось дать ему отпор.

Пенсионерке оказали своевременную медицинскую помощь. Информации о ее состоянии не поступало.

Нападавшего поймали и заключили под стражу. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за преступление в отношении экс-избранницы.

Ранее москвичка обманула доверчивого насильника и избежала надругательства.

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