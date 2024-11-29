Иностранцев обяжут сдавать биометрию при прилете и вылете из московских аэропортов

С 1 декабря в московском авиационном узле начнется эксперимент по введению биометрического контроля для всех иностранных граждан, въезжающих и выезжающих из России. При прохождении границы иностранцы будут обязаны предоставлять биометрические данные, включая фотографию лица и отпечатки пальцев. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как уточняется, эксперимент реализуется в соответствии с федеральным законом и постановлением правительства России. В рамках эксперимента примут участие четыре аэропорта в московском авиационном узле: Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, где будет установлено специальное оборудование для съемки фото и дактилоскопии. Иностранные граждане должны будут сдавать свои биометрические данные при паспортном контроле на въезде и выезде из страны. В случае отказа от сдачи биометрии им будет отказано в пересечении государственной границы.

Эти изменения не затронут граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов и сотрудников дипломатических представительств и консульств иностранных государств в России, а также членов их семей и представителей международных организаций, аккредитованных в РФ, и их семей.

РБК писал, что с августа 2024 года Росстат совместно с МВД улучшит сбор данных о миграции, перейдя на электронный обмен информацией о россиянах, иностранцах и лицах без гражданства. Теперь данные будут передаваться еженедельно, что обеспечит защищенный доступ к информации, в отличие от ранее используемой месячной отчетности на бумажных носителях.

Ранее в Госдуме призвали собирать биоматериал у всех приезжающих в Россию иностранцев.