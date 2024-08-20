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В Госдуме призвали собирать биоматериал у всех приезжающих в Россию иностранцев

Депутат Сухарев: биометрию нужно собирать у всех иностранцев, приезжающих в РФ

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Depositphotos

В России необходимо ввести обязательный сбор биометрических данных и биоматериала у всех иностранных граждан, которые пересекают границу. Соответствующее предложение депутат Госдумы Иван Сухарев направил премьер-министру Михаилу Мишустину, передает RT со ссылкой на копию обращения.

С 2004 года в России дополнили список въезжающих в страну лиц, которые подлежат дактилоскопической регистрации и фотографированию. А с конца 2016 года ФСБ России имеет право на получение биоматериала и обработку геномной информации в рамках погранконтроля. Это распространяется на иностранцев, которые обладают признаками того, что их могут склонить к терроризму, напомнил парламентарий. Он призвал главу правительства рассмотреть возможность введения сбора биометрии со всех, кто без российского гражданства пересекает государственную границу.

Напомним, до этого депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект об обязательной сдаче биометрии мигрантами при въезде в Россию. Подчеркивается, что зачастую после депортации они меняют документы и вновь возвращаются. Эксперты полагают, что введение биометрического контроля за мигрантами не снизит их поток в Россию, однако сократит число совершенных ими преступлений.

Ранее стало известно об отношении россиян к биометрии при взаимодействии с госорганами.

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