Пьяный капитан напоролся на нож, когда резал рыбу к пиву в Петербурге

В Петербурге капитан морского судна напоролся на нож, пока резал рыбу к пиву, и попал в больницу. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел на кухне общежития Военно-морской академии на улице Пархоменко. Там 35-летний капитан третьего ранга из Приморского края, который приехал в Петербург для повышения квалификации, пил пиво и резал рыбу.

По словам его супруги, она отошла, чтобы уложить детей спать, и услышала глухой удар, доносившийся из кухни. Она пошла на звук и обнаружила мужа с раной в боку — он пояснил, что случайно напоролся на нож, которым резал закуску.

Пострадавшего госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Информации о состоянии капитана не поступало.

Ранее пятилетний мальчик напоролся на нож, торчавший из посудомоечной машины.