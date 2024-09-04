Медведь напал на охотника, пока тот выслеживал лося

В США гризли напал на мужчину, который охотился на лося, сообщает East Idaho News.

Взрослый самец медведя-гризли набросился на охотника утром 1 сентября на территории национального заповедника Карибу-Тари к западу от озера Генрис, штат Айдахо. Мужчина находился на охоте со своим напарником. В момент нападения разъяренного гризли американец целился из лука в лося.

Медведь сбил пострадавшего с ног и укусил его, но оба мужчины успели воспользоваться своим оружием и выстрелить в животное. Затем охотники позвонили в службу 911, в итоге раненый был доставлен вертолетом в медицинский центр. Сейчас он по-прежнему остается под наблюдением медиков.

Сотрудники службы охраны природы провели тщательное расследование в связи с инцидентом и установили, что охотники действовали исключительно в целях самообороны.

Ранее охотник отстреливался от медведя и сам попал в больницу с пулевым ранением.