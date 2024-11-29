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Петербургская продавщица своим криком помогла задержать грабителя с ножом

В Петербурге продавщица своим громким криком помогла задержать грабителя с ножом

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Телеграм канал «Baza»

В Петербурге сотрудница магазина во время ограбления закричала «сиреной» и помогла задержать вооруженного преступника. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов. В помещение торговой точки вошел мужчина, который сначала вел себя спокойно, а затем достал нож. Злоумышленник схватил деньги из кассы и телефон продавщицы, которая начала очень громко кричать, чем привлекла внимание прохожего.

Мужчина отреагировал на крики сотрудницы и подошел ближе. Ему удалось выбить у грабителя из рук нож и скрутить его, после этого он вызвал на место сотрудников правоохранительных органов. Деньги вернули в кассу, а телефон — его хозяйке. Прочие детали и обстоятельства случившегося не уточняются.

Ранее мужчина совершил более тысячи краж со взломом, чтобы снять стресс.

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