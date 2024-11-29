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Мать с сыном избили нижегородца и подбросили ему нож, чтобы обвинить в нападении

В Нижнем Новгороде мать с сыном избили юношу и подбросили ему нож

В Нижнем Новгороде пожилая женщина и ее сын избили юношу и подбросили ему нож, чтобы обвинить в нападении. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 28 ноября в одном из многоквартирных домов. Юноша поссорился с возлюбленной и шум потревожил проживающих снизу мужчину и его пожилую мать. Отмечается, что между соседями существует длительный конфликт — пенсионерка с сыном считают, что молодежь слишком шумит по-ночам. Женщина уже набрасывалась на юношу с кулаками, а тот подавал на нее заявление в полицию.

Недовольные очередным шумным конфликтом соседи решили проучить юношу и напали на него. Молодой человек добежал до ближайшего садоводства, зовя на помощь, однако пенсионерка с сыном догнали его и избили. После этого мужчина принес кухонный нож и бросил его рядом с пострадавшим.

Позже сын пенсионерки стал всем рассказывать, что вооруженный ножом юноша якобы напал на них с матерью. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее в Тюменской области подросток напал с топором на отца-тирана.

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