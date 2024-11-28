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В Тюменской области подросток напал с топором на отца-тирана

В Тюменской области подросток напал с топором на отца и получил 6 лет колонии

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Depositphotos

Ишимский городской суд вынес приговор в отношении несовершеннолетнего юноши, который несколько раз ударил топором отца, избивавшего его. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, в ноябре 2023 года 17-летний юноша поссорился со своим отцом, в ходе конфликта мужчина жестоко избил сына. Юноша схватил топор и несколько раз ударил отца обухом по голове. Спасти пострадавшего не удалось.

В отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело, задержанный объяснил, что отец часто пил и бил его, младшего брата и мать. Все члены семьи боялись отца-тирана, который длительное время издевался над ними, даже будучи трезвым.

В содеянном подросток раскаялся, с учетом всех обстоятельств произошедшего суд назначил обвиняемому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

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