Красноярец избил двух четвероклассников, заступаясь за своего сына

В Красноярске мужчина решил заступиться за своего сына и избил двух четвероклассников. Об этом сообщает ТВК.

По информации телеканала, инцидент произошел 28 ноября на улице Юшкова. По словам родителей четвероклассников, их дети увидели драку второклассников на школьной площадке и решили их разнять. Один из участников потасовки их оскорбил. После этого школьники пошли за ним, чтобы «узнать, зачем он так говорит», а ребенок в это время позвонил отцу и сказал, что старшие над ним издеваются.

Прибывший на место отец второклассника подошел к одному из четвероклассников и ударил его по голове. Затем он что-то сказал второму ребенку, после чего нанес удар и ему. Произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения.

После случившегося, по словам родителей, у одного из мальчиков появилась рвота, высокая температура и озноб. Второй ребенок стал страдать от сильной головной боли. Пострадавшие написали заявления в полицию, сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ранее в Кемерове отец второклассника избил школьника, который ударил его сына.