В Малайзии трехметровый питон проломил крышу в доме семьи и упал на диван, пишет World of Buzz.

Как рассказали жители дома, гигантский питон упал с потолка прямо на диван на их глазах. Семья вызвала спасателей, и на поимку рептилии приехала команда из семи человек.

По предварительным данным, змея проникла в дом с соседней плантации масличной пальмы, выбрав в качестве укрытия пространство под потолком. Неизвестно, сколько времени питон провел в этом убежище, но в итоге потолок не выдержал.

Процесс поимки питона оказался сложным: змея стремилась сбежать, пробираясь через весь дом, включая ванную комнату. Несмотря на шорохи, доносящиеся все время из потолка, семья не придала этому значения, полагая, что это просто мелкие грызуны.

Ранее в Китае пьяный мужчина попытался задушить питона, но не справился.