В Уфе школьница пожаловалась на отчима, просившего у нее белье

Девочка из Уфы рассказала о насилии со стороны сожителя матери. Ее слова приводит Telegram-канал «Сапа».

По словам 13-летней пострадавшей, она жила с родственниками, но в апреле 2024 года переехала к матери. Женщина освободилась из колонии, в которой отбывала наказание по статье, связанной с наркотиками. Вместе с матерью и дочерью стал жить партнер женщины.

Спустя некоторое время старшие члены семьи отобрали у ребенка телефон, не пускали гулять и запрещали общаться с друзьями. В августе, как рассказала девочка, отчим впервые стал ее домогаться.

«Ситуация повторилась в октябре. Девочка рассказала, что отчим накрыл ее лицо футболкой, связал поясом от халата и изнасиловал», – сообщается в публикации.

Мужчина обещал школьнице, что до января подобные случаи не будут повторяться, но только если она будет оставлять ему ношенное белье.

Девочка рассказала обо всем матери, но та не поверила, поэтому ребенок обратился к педагогу. После этого пострадавшую из семьи изъяли.

По словам самой родительницы, ее дочь прогуливает школу. Она якобы оговаривает отчима, так как у нее отбирают телефон и заставляют учиться.

На ситуацию обратили внимание в следственном комитете. Россиянина задержали, в ведомстве возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее в Удмуртии мужчину осудили за изнасилование и заражение инвалида ВИЧ.