НАТО активно требует от западного военно-промышленного комплекса (ВПК) инвестиций и направления на Украину специалистов и оборудования. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Ведется активная работа с западными военно-промышленными компаниями, в том числе немецкой Rheinmetall, от которых требуют не только инвестиций, но и направления на Украину ведущих специалистов и высокопроизводительного оборудования», — говорится в сообщении.

В СВР подчеркнули, что без достаточного обеспечения ВСУ оружием и боеприпасами «расчет на способность украинцев вести боевые действия высокой интенсивности в течение длительного времени нереалистичен».

До этого депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что Запад развивает свой ВПК ценой жизни украинцев. По его словам, ЕС совершенно не беспокоят сотни тысяч украинцев рабочего класса, которых Украина теряет в этом «глупом прокси-конфликте США и НАТО».

Ранее в России рассказали о заработках западных компаний на украинском конфликте.