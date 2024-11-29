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Рабочего пришибло упавшими с высоты стройматериалами в Москве

В Москве рабочий попал в больницу после того, как на него упали стройматериалы

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Прокуратура Москвы

В Москве рабочего пришибло стройматериалами, которые упали на него с высоты. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел на строительном объекте, расположенном на улице Пивченкова. На рабочего частного подрядчика 2005 года рождения с высоты рухнули стройматериалы — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

В результате пострадавшего рабочего доставили в медицинское учреждение. Информации о его состоянии не поступало.

По факту случившегося организована процессуальная проверка. Ее ход и результаты находятся на контроле у Дорогомиловской межрайонной прокуратуры.

До этого халатность прораба привела к падению рабочего в шахту лифта в Махачкале. Мужчина получил тяжелые травмы, а в отношении ответственного возбудили уголовное дело.

Ранее подростка придавило стеклопакетами на заводе в Ижевске.

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