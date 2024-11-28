Подростка придавило стеклопакетами на заводе в Ижевске

В Ижевске 17-летнего работника завода придавило пачкой стеклопакетов, юноша получил несколько переломов и разрыв мочевого пузыря. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда республики.

Инцидент произошел 21 ноября на предприятии по производству стеклопакетов. 17-летний юноша проводил работы по извлечению стеклопакета из передвижной тележки, когда его придавило тяжелой конструкцией.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, медики диагностировали у него закрытую травму живота, внутрибрюшной разрыв мочевого пузыря, перелом костей таза, крестца и правого бедра. По факту произошедшего проверку проводят специалисты инспекции труда и правоохранители. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Невском районе Петербурга помощь спасателей потребовалась крановщику, у которого произошла паническая атака во время работы на большой высоте. Крановщику стало плохо на рабочем месте, у мужчины произошла паническая атака. Один из коллег поднялся в кабину, но крановщик заперся изнутри и спускаться отказался. На помощь ему пришли спасатели, крановщика пришлось спускать на землю с помощью альпинистского снаряжения.

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