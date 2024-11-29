В Новороссийске мигрантов обвинили в избиении бойца СВО и семейной пары

В Следственном комитете возбудили дело после публикации об избиении жителей Новороссийска мигрантами. Об этом сообщает ведомство на официальном сайте.

В публикации говорится о том, что иностранцы арендовали у мужчины гараж, но в какой-то момент он попросил их освободить помещение, и недовольные мужчины избили членов семьи владельца.

«Среди пострадавших есть женщина и участник СВО. Отмечается, что нападавшие до настоящего времени не привлечены к ответственности», – поделились в ведомстве.

В действиях нападавших специалисты усмотрели признаки хулиганства. На данный момент правоохранители устанавливают всех участников конфликта. Ситуация находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Как рассказал сам владелец, он сдавал арендаторам гараж на полгода и приехал на место, чтобы забрать ключи, но внутри все еще оставались чужие вещи. Мужчина предполагает, что помещение в тайне от него сдавали в субаренду и на его семью напали именно субарендаторы.

Россиянину сломали челюсть, его супругу били трубой по голове. Помимо этого, другу мужчины, участнику СВО, сломали ребра.

Ранее в Екатеринбурге мигрант закрылся с девочкой в сторожке.