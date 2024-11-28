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В Екатеринбурге мигрант закрылся с девочкой в сторожке

В Екатеринбурге задержали мигранта, удерживавшего в сторожке ребенка

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Pixabay

Гражданина Таджикистана подозревают в том, что он заманил в свою сторожку девятилетнюю девочку. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел, когда ребенок вместе с друзьями шел в школу по улице Корепина. Иностранец, который работал сторожем здания отдела образования администрации района, окликнул девочку. После этого знакомые школьницы пошли дальше, а она сама приблизилась к постройке.

Мигрант вышел из сторожки и стал подталкивать несовершеннолетнюю внутрь, где позже заперся с ней, попросил скачать приложение на его телефон и усадил на колени. Девочка расплакалась, после чего 62-летний сторож дал ей шоколадку, сто рублей и позволил покинуть постройку.

«Девочка выбросила подарки в урну и позвонила маме, а та – в полицию», – сообщается в публикации.

Мужчину оперативно задержали. Выяснилось, что на территории России он находился нелегально и сторожем работал неофициально. Общаясь с правоохранителями, он отказался объяснять свои действия.

На данный момент мужчина находится в изоляторе.

Ранее пятеро детей обвинили в домогательствах вожатого из санатория под Екатеринбургом.

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