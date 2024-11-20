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Сын подарил отцу машину, которую он продал 41 год назад ради покупки подгузников

Goodnewsnetwork: в США сын подарил отцу машину, которую тот продал 41 год назад ради семьи

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Jared Guyness

В США сын подарил отцу машину, которую он продал 41 год назад ради покупки подгузников, пишет Good News Network.

На 65-й день рождения Эрла Гайнесса его сын Джаред решил удивить отца, вернув ему машину, о которой тот мечтал всю жизнь. Это был Chevrolet Camaro 1967 года, которую мужчина продал 41 год назад, чтобы купить подгузники для ребенка и потратить деньги на семейные нужды.

«Я часто говорил Джареду, что у меня была такая же машина,» – делится Эрл.

Сам Джаред рассказал, что в 2021 году, после удачного года в бизнесе, он принял решение не расплачиваться с долгами, а купить автомобиль, которую когда-то имел его отец. Все это время он тайно реставрировал машину, чтобы успеть ко дню рождения.

Сын добавил, что хотел, чтобы Эрл понял, как сильно он его любит и ценит его как отца.

«Я думал, что возвращение Camaro станет самым символичным способом выразить мою поддержку и любовь к папе,» – добавил Джаред.

Ранее семья из Индии устроила погребальную церемонию для своего старого автомобиля.

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