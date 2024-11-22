В Сочи пермяка задержали за демонстрацию нацистских татуировок

Полиция Сочи задержала мужчину, показывающего окружающим татуировки с экстремистскими символами. Об этом управление МВД города сообщает в своем Telegram-канале.

Россиянина задержали на улице Платановой. Приехавший из Пермской области 38-летний мужчина ходил по городу в футболке с коротким рукавом, из-за чего можно было рассмотреть рисунки на коже.

На руках у задержанного были изображения нацистской символики. В отношении туриста составили административный протокол, суд арестовал путешественника на четверо суток.

До этого в Москве задержали пятерых молодых людей из-за татуировок со свастикой и другими символами нацистской Германии. Молодые люди признали вину, они заявили, что сведут рисунки. При этом один из задержанных публиковал соответствующую символику в своих соцсетях.

Суд арестовал фигурантов разбирательства на 15 суток.

Ранее в Москве участника СВО оштрафовали за татуировку с нацисткой символикой.