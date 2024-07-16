Участника СВО оштрафовали за тату с нацистской символикой

В Москве жителя Зеленограда задержали и оштрафовали за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы.

Суд назначил нарушителю административный штраф в размере 1000 рублей.

Как стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости», инцидент с участием мужчины произошел 10 июля на Новокрюковской улице: мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, показывал прохожим татуировку со свастикой. По неподтвержденной информации, оштрафованный был ранее осужден по уголовной статье, но завербовался в колонии в ЧВК «Вагнер» и уехал на СВО.

До этого в Забайкальском крае бывший вагнеровец избил женщину кулаками и стал фигурантом уголовного дела.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.