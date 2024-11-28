«Правило трех слоев»: врач рассказала, как правильно одеваться зимой

Для комфортных зимних прогулок стоит одеваться, следуя правилу трех слоев, чтобы защитить тело от холода и позволить ему дышать. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Первый слой, например термобелье, отводит влагу, второй — свитер или кофта — сохраняет тепло, а третий (куртка) защищает от ветра и осадков», — пояснила Бурнацкая.

Она также посоветовала не забывать о шапке, поскольку большая часть тепла уходит через голову. Кроме того, следует носить шарф и удобную нескользящую обувь, заключила специалист.

До этого Бурнацкая говорила, что зимний воздух гораздо полезнее для аллергиков, чем летний, поскольку в нем содержится меньше пыли и грязи. Низкие температуры, по ее словам, способствуют оседанию загрязняющих веществ. Снег дополнительно очищает воздух, задерживая пыль и другие частицы.

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