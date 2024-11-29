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Россиянин с ножевым ранением сердца встал на ноги на второй день после инцидента

В Подмосковье мужчина с ранением сердца встал на ноги на второй день после ЧП

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Unsplash

В подмосковных Люберцах врачи спасли 21-летнего мужчину с ножевым ранением сердца и легкого, его восстановление пошло настолько быстро, что медики этого не ожидали. Об этом сообщили в Telegram-канале минздрава Московской области «Разборчивым почерком».

По словам специалистов, мужчина поступил в городскую больницу в тяжелом состоянии. К моменту госпитализации он потерял более литра крови. Хирурги провели пациенту экстренную операцию: наложили швы на левый желудочек сердца, ушили раны легкого, а также восполнили потерянную кровь.

«Удивительно, но уже на следующий день пациент смог встать с койки и начал самостоятельно передвигаться», — поделились в пресс-службе ведомства.

Сейчас молодой мужчина уже окончил лечение в стационаре, его выписали домой.

Ранее в Подмосковье спасли мужчину, ногу которого намотало на мотокультиватор.

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