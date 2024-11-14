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Российские врачи спасли ногу дачника, намотанную на мотокультиватор

В Подмосковье спасли мужчину, ногу которого намотало на мотокультиватор

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Министерство здравоохранения Московской области

Медики Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, ногу которого намотало на мотокультиватор. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

74-летний пенсионер был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Мужчина работал на даче и вспахивал землю, по неосторожности нога попала во вращающийся механизм мотокультиватора.

У пострадавшего были диагностированы перелом костей правой голени со смещением, рваная рана бедра и обширная рана левой голени. В больницу мужчину доставили вместе с плугом культиватора. На момент поступления нога была холодной и посиневшей, кровь в конечность не поступала.

«Мы провели срочную операцию, в ходе которой промыли раны и закрепили отломки костей правой голени в анатомически правильном положении с помощью аппарата внешней фиксации. Также восстановили кровоток и устранили сдавление сосудов», — рассказал врач-травматолог-ортопед Игорь Кучерявый.

После хирургического вмешательства пациент еще некоторое время находился под наблюдением врачей и был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее подросток лишился руки на птицефабрике в Омской области.

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