Город Пологи Запорожской области частично обесточен из-за атаки дрона ВСУ

Город Пологи в Запорожской области частично лишился электроэнергии в результате атаки беспилотников на энергетические объекты. Без света остались около трех тысяч абонентов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В городе Пологи Пологовского муниципального округа без электроснабжения остались 3000 абонентов в результате прицельного попадания БПЛА противника по трансформаторам», — отметил Балицкий.

По словам губернатора, после того как ситуация стабилизируется, бригады приступят к восстановлению электроснабжения. При этом чиновник подчеркнул, что угроза новых атак сохраняется.

Накануне Куйбышевский муниципальный округ Запорожской области подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины , в результате чего 68 населенных пунктов остались без электричества. Губернатор региона Евгений Балицкий отметил, что была повреждена высоковольтная линия электропередачи. Всего без света остались 20 528 абонентов.

Ранее в Запорожье были обесточены несколько тысяч абонентов после взрывов.