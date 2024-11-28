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В Запорожской области после атаки ВСУ обесточены 68 населенных пунктов

В Запорожской области 68 населенных пунктов остались без света после атаки ВСУ

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Depositphotos

Куйбышевский муниципальный округ Запорожской области подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего 68 населенных пунктов остались без электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в результате нападения повреждена высоковольтная линия электропередачи (ЛЭП). Всего без света остались 20 528 абонентов, заявил чиновник.

Он добавил, что восстановительные работы будут начаты после стабилизации обстановки.

28 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали три населенных пункта региона.

По его словам, в селе Устинка Белгородского района автомобиль подвергся атаке FPV-дрона, пострадали двое мужчин, они доставлены в больницу.

Глава региона также рассказал, что село Грузское Борисовского района два раза атаковали беспилотники. Первый дрон нанес удар по частному дому — были повреждены окна и кровля. Второй дрон сдетонировал на территории сельскохозяйственного предприятия. В Краснояружском районе в селе Графовка в результате атак двух FPV-дронов пострадали дом и два автомобиля.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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