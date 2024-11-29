Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Годовалый ребенок потерял сознание на морозе, пока пьяные родители спали в доме

В Хакасии девочка получила обморожение ног, оставшись без присмотра родителей

close
Depositphotos

Девочке из Хакасии понадобилась помощь врачей после того, как она случайно вышла на улицу в мороз. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Инцидент произошел в селе Таштып. По данным источника, отец-вахтовик и его 31-летняя жена в этот день выпивали и около полуночи отправились спать. Годовалая дочь тем временем сама открыла дверь и вышла на улицу, где температура опустилась до 15 градусов мороза.

Попасть в дом девочка не смогла, поэтому провела на холоде несколько часов. Утром пострадавшую без сознания обнаружил отец. Медикам пришлось воспользоваться санавиацией, чтобы доставить пациентку в больницу Абакана. У нее диагностировали переохлаждение и обморожение ног.

«Сейчас жизнь ребенка вне опасности, ее состояние оценивается как средней степени тяжести», – сообщается в публикации.

Известно, что у девочки есть четырехлетний брат, который в ночь инцидента тоже остался без присмотра.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. На данный момент проводится проверка. При необходимости после результатов примут меры прокурорского реагирования.

Ранее россиянам рассказали о риске обморожения детей в салоне авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами