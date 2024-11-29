Годовалый ребенок потерял сознание на морозе, пока пьяные родители спали в доме

Девочке из Хакасии понадобилась помощь врачей после того, как она случайно вышла на улицу в мороз. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Инцидент произошел в селе Таштып. По данным источника, отец-вахтовик и его 31-летняя жена в этот день выпивали и около полуночи отправились спать. Годовалая дочь тем временем сама открыла дверь и вышла на улицу, где температура опустилась до 15 градусов мороза.

Попасть в дом девочка не смогла, поэтому провела на холоде несколько часов. Утром пострадавшую без сознания обнаружил отец. Медикам пришлось воспользоваться санавиацией, чтобы доставить пациентку в больницу Абакана. У нее диагностировали переохлаждение и обморожение ног.

«Сейчас жизнь ребенка вне опасности, ее состояние оценивается как средней степени тяжести», – сообщается в публикации.

Известно, что у девочки есть четырехлетний брат, который в ночь инцидента тоже остался без присмотра.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. На данный момент проводится проверка. При необходимости после результатов примут меры прокурорского реагирования.

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