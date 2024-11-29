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При реконструкции красноярского завода украли почти 100 млн рублей

В Красноярске при реконструкции завода украли почти 100 млн рублей

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Красноярске во время реконструкции завода по нацпроекту украли почти 100 млн рублей. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, 15 декабря 2022 года между ООО «КДСК» и АО «Асфальтобетонный завод» был заключен договор подряда об оказании инжиниринговых услуг при реконструкции последнего в рамках нацпроекта «Экология». «КДСК» вносила в акты выполненных работ справки о стоимости заведомо ложные сведения, на основании которых предприятие выплатило по договору 98 млн рублей. Работы, за которые было заплачено, не были выполнены.

В отношении бывшего генерального директора ООО «КДСК» возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчину задержали. РЕН ТВ сообщает, что отец одного из фигурантов дела, Антона Егорова — учредитель строительной компании УСК «Сибиряк» Владимир Егоров (признан в РФ иностранным агентом). Старший Егоров уже находится под стражей по делу о мошенничестве при строительстве перехода в Красноярске на сумму 71 млн рублей.

Ранее подрядчики-мошенники обманули администрацию российского города на 745 тысяч рублей.

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