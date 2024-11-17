Мужчина избил водителя маршрутки, высадил пассажиров и угнал ее в Жуковском

В подмосковном Жуковском мужчина угнал маршрутное такси, избив водителя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После нападения на водителя мужчина выгнал из салона других пассажиров и поехал на маршрутной «Газели» в сторону Раменского. Там он совершил лобовое ДТП с внедорожником Kia, после чего был задержан. Угонщик столкнулся с внедорожником, не вписавшись в поворот.

На опубликованных кадрах видно, что угнанный автобус преследуют сразу четыре полицейских автомобиля, два из которых принадлежат Госавтоинспекции.

После ДТП полицейские подбежали к «Газели» для задержания злоумышленника. В результате ДТП женщина-водитель Kia не пострадала, у угонщика разбито лицо. Автомобиль Kia получил сильные механические повреждения, у него разбита передняя часть, оторван бампер.

Очевидцы происшествия предполагают, что угонщик был пьян, уточняет Readovka.

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