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Пенсионерка лишилась жилья и отправила аферистам 90 миллионов рублей

В Москве пенсионерка отдала мошенникам почти 90 миллионов рублей

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Мария Девахина/РИА Новости

Москвичка год верила мошенникам и перевела им около 90 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура города.

Впервые аферисты связались с 86-летней пострадавшей в ноябре прошлого года. Ее убедили в том, что неизвестные пытались получить доступ к ее счету, поэтому сбережения пенсионерки в опасности. Чтобы третьи лица не смогли украсть деньги, средства москвичка отправила на «безопасные счета».

Позже аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банка. По указанию этих людей россиянка снимала со счета суммы в размере от 300 тысяч рублей до 23 миллионов рублей, все деньги владелица передавала курьерам.

«Женщина отдала все сбережения, а также денежные средства от продажи акций банка и квартиры», – поделились в ведомстве.

В текущем году пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, поэтому обратилась в полицию. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, ситуация находится на контроле у прокуратуры.

Ранее в Волгоградской области задержали мошенников, укравших деньги ветерана СВО.

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