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Ветеринар раскрыла самую непредсказуемую в поведении породу собак

The Sun: ветеринар из Англии назвал бордер-колли самой непредсказуемой породой собак

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Ksenia Raykova/Shutterstock/FOTODOM

Ветеринар раскрыла самую непредсказуемую в поведении породу собак, пишет The Sun.

На вопрос о том, какая порода собак вызывает у нее страх, ветеринар из Британии по имени Ева уверенно ответила, что это не стадные стаффордширские бультерьеры или громкие немецкие овчарки, которые часто считаются «проблемными», а бордер-колли.

Несмотря на то, что бордер-колли известны своей высокой интеллигентностью и ловкостью, Ева объяснила, что именно эти качества могут стать проблемой. По ее словам, данная порода не боится ни людей, ни других животных и порой ведет себя крайне агрессивно.

«Они способны сразиться с коровой лицом к лицу», — добавила специалист.

Ева также отметила, что бордер-колли превосходны в планировании и всегда находятся «на десять шагов впереди своего владельца». Это делает их неконтролируемыми, и уровень их терпимости бывает низким.

Ранее потратила все деньги, отложенные на свадьбу, ради спасения собаки.

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