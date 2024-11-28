Прокуратура запросила экс-депутату Горинову 3,5 года лишения свободы

Обвинение запросило 3,5 года лишения свободы бывшему московскому муниципальному депутату Алексею Горинову по новому уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает корреспондент газеты «Коммерсантъ» из зала суда.

Рассмотрение нового дела против экс-депутата началось 27 ноября. Сокамерники, с которыми он был в тюремной больнице, утверждали, что Горинов оправдывал подрыв Крымского моста и рассказывал о батальоне «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и спецподразделении ГУР «Кракен».

В 2022 году Горинова уже приговорили к семи годам по делу о «фейках» об армии РФ. Отмечалось, что это самый суровый приговор по статье, появившейся в УК РФ в марте 2022 года.

Поводом для дела стало его выступление на заседании мундепов в марте 2022 года. Тогда Горинов предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине» вместо обсуждения плана работы.

Позднее Мосгорсуд на месяц сократил срок Горинову — с семи лет до шести лет и 11 месяцев.

Ранее осужденная за фейки об армии экс-депутат Штейн сбежала из России.