Российская пенсионерка потеряла почти 2 млн рублей на замене счетчика

В Воронеже 61-летняя местная жительница стала жертвой аферистов, которые обманули ее, предложив заменить электрический счетчик. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Пожилая сотрудница одного из городских производственных предприятий рассказала, что сначала ей на телефон позвонил неизвестный — мужчина представился оператором «Горэнерго», после чего заявил о необходимости срочно заменить в квартире собеседницы счетчики. Он тут же предложил встать в электронную очередь — а чтобы завершить процедуру записи, жительнице требовалось продиктовать код из СМС-сообщения. Обеспокоенная срочностью вопроса, женщина сообщила неизвестному информацию, которую он требовал, после чего разговор завершился. В тот же день с ней связался лже-сотрудник силового ведомства: он огорчил пенсионерку тем, что злоумышленники получили доступ к ее счетам, предложил защитить средства и перевести их на «безопасный» счет. После этого потерпевшая стала общаться с третьим мошенником, подставным сотрудником банка, который убедил ее перевести на указанный счет не только ее накопления, но и взятые кредиты.

В итоге за несколько часов жительница Воронежа лишилась 1,8 млн рублей. Обман раскрылся, когда женщина пришла вечером домой и поделилась историей с дочерью. Та отправила ее в полицию.

Ранее мошенники аналогичным способом обманули пенсионерку из Санкт-Петербурга.