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Пенсионерка из Петербурга решила поменять счетчики и лишилась 6,7 млн рублей

«78.ru»: в Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 6,7 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Петербурга попалась на уловку мошенников, которые предложили ей бесплатно поменять счетчики. Об этом сообщает «78.ru».

Злоумышленники предложили женщине бесплатную замену счетчиков, для этого ей нужно было продиктовать код из СМС-сообщения. Россиянка поверила звонившим, спустя время с ней связались неизвестные, которые представились сотрудниками портала «Госуслуги». Аферисты сообщили, что приложение взломали и преступники намерены оформить на пенсионерку несколько крупных займов.

Далее женщина несколько раз общалась по телефону с новыми «героями» схемы — лже-сотрудником Росфинмониторинга и следователем, которые обещали разобраться с проблемой. В итоге потерпевшую убедили снять деньги со счетов в банках и передать курьерам.

Вся полученная сумма якобы должна была оказаться на безопасном счете. В течение трех дней женщина четыре раза передавала деньги курьерам. Поделиться своей проблемой с мужем пенсионерка решила лишь 3 ноября, мужчина настоял на обращении в полицию. Общий ущерб составил 6,7 млн рублей.

Ранее в Уфе 17-летний курьер мошенников похитил у пенсионеров более 1 млн рублей.

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