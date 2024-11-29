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Россиянам объяснили, как легче перенести смену часового пояса

Специалист Мамедов: мелатонин поможет легче перенести смену часового пояса

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Shutterstock

Мелатонин поможет путешественникам быстрее адаптироваться при смене часового пояса. Об этом рассказал генеральный директор сети туристических агентств «1001 тур» Рашад Мамедов, передает Pravda.Ru.

«Мелатонин необходим для нормального сна в условиях другого часового пояса. Люди, которые профессионально отдыхают, если летят в те страны, где часовой пояс отличается от нашего в районе четырех-пяти часов, то они в основном приобретают мелатонин, они его принимают в первый же день и через день приходят в себя. Если подождать, чтобы высыпаться, то можно три дня адаптироваться», — пояснил специалист.

По его словам, в среднем организму человека требуется три дня на то, чтобы привыкнуть к новым условиям. Чтобы помочь ему адаптироваться, Мамедов советует больше отдыхать. Эксперт уточнил, что это правило касается и детей.

Австралийские ученые из Сиднейского университета (USYD) до этого разработали метод смягчения симптомов джетлага, возникающего у пассажиров при авиаперелетах на большие расстояния. Команда создала схему освещения салона авиалайнера, имитирующую смену времени суток. Проект прошел 150-часовое тестирование в макете салона самолета Airbus A350.

Ранее стало известно, на сколько подорожали авиабилеты за год.

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