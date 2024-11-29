Россиянам объяснили, как легче перенести смену часового пояса

Мелатонин поможет путешественникам быстрее адаптироваться при смене часового пояса. Об этом рассказал генеральный директор сети туристических агентств «1001 тур» Рашад Мамедов, передает Pravda.Ru.

«Мелатонин необходим для нормального сна в условиях другого часового пояса. Люди, которые профессионально отдыхают, если летят в те страны, где часовой пояс отличается от нашего в районе четырех-пяти часов, то они в основном приобретают мелатонин, они его принимают в первый же день и через день приходят в себя. Если подождать, чтобы высыпаться, то можно три дня адаптироваться», — пояснил специалист.

По его словам, в среднем организму человека требуется три дня на то, чтобы привыкнуть к новым условиям. Чтобы помочь ему адаптироваться, Мамедов советует больше отдыхать. Эксперт уточнил, что это правило касается и детей.

Австралийские ученые из Сиднейского университета (USYD) до этого разработали метод смягчения симптомов джетлага, возникающего у пассажиров при авиаперелетах на большие расстояния. Команда создала схему освещения салона авиалайнера, имитирующую смену времени суток. Проект прошел 150-часовое тестирование в макете салона самолета Airbus A350.

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